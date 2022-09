Ook Buiting vertrekt bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

De raad van toezicht heeft de procedure voor de opvolging van Piet-Hein Buiting inmiddels in gang gezet. Er is ook nog een openstaande vacature voor de functie van lid raad van bestuur. Bestuurder Marcel Visser vertrok in juni naar het Máxima Medisch Centrum. Het ziekenhuis had als opvolger van Visser NVZ-directeur Sander Gerritsen aangetrokken als interim-bestuurder.

Positieve gezondheid

Tijdens zijn voorzitterschap richtte Buiting zich op het bevorderen van gezondheidswelzijn – oftewel positieve gezondheid – van de mensen in Den Bosch en omstreken. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was in 2016 het eerste ziekenhuis in Nederland dat het concept positieve gezondheid omarmde en in de praktijk ging toepassen. Piet-Hein Buiting stimuleerde daarbij in het ziekenhuis een andere manier van denken en werken. Daardoor hebben patiënten meer regie over hun eigen behandeling gekregen en kunnen zorgprofessionals persoonsgerichter werken.

Natuurlijk moment

Zelf zegt Buiting over zijn vertrek: “Het is voor mij na de coronaperiode een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. De strategie van gezondheidswelzijn is goed geworteld en er is nu behoefte aan een actualisatie. Er zijn weer nieuwe zorgvormen nodig met gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden om de vraagstukken die spelen in de zorg op te lossen.”

Netwerk

Onder het voorzitterschap van Buiting behaalde het Jeroen Bosch Ziekenhuis het JCI-kwaliteitskeurmerk. Ook is er in de Bossche regio met collega’s in het sociale- en zorgdomein een netwerk tot stand gekomen. Binnen dit netwerk zijn verschillende projecten opgestart, bijvoorbeeld op het gebied van alcoholproblematiek, wondzorg en zorg in de laatste levensjaren. In de afgelopen jaren zijn innovatieve trajecten gerealiseerd, zoals thuismonitoring, het gebruik van 3D-printing en Artificial Intelligence.

Waardering

Hans de Jong, voorzitter raad van toezicht: “Onder leiding van Piet-Hein Buiting heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de hand van een heldere visie, zich gericht op de toekomst van de zorg in de regio. Daar heeft de raad van toezicht grote waardering voor en daar zijn we Piet-Hein zeer dankbaar voor.”