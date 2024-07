Eindhoven is de vierde plek waar een structurele oplossing is gevonden voor de Co-Med-patiënten. Eerder lukte dat in Den Haag, Breda en Breezand, in de kop van Noord-Holland.

Co-Med, dat verspreid door het land huisartsenpraktijken had, werd begin deze maand failliet verklaard. Het bedrijf had dat aangevraagd, omdat de zorgverzekeraars de overeenkomsten hadden gestopt. Daardoor kreeg de commerciële keten geen geld meer binnen. (ANP)