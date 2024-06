Ook Eerste Kamer akkoord met wet die zelfmoord moet voorkomen

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel dat de landelijke en lokale overheid verplicht zoveel mogelijk te doen om zelfmoord te voorkomen. Deze wet suïcidepreventie is een initiatief van de ChristenUnie en is mede ingediend door GroenLinks-PvdA, CDA, SGP, SP, PvdD, BBB en NSC.

Uitgezonderd Forum voor Democratie (FVD) stemde de hele Eerste Kamer dinsdag voor de wet.

Vrijblijvendheid er af

Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren, stellen de initiatiefnemers. Omdat het een groot maatschappelijk probleem is, vraagt het om een overheid die meer doet aan het voorkomen van suïcide, vinden zij. Tot nu is suïcidepreventie afhankelijk van de ambities van een zittend kabinet of de Kamer. Die vrijblijvendheid is er met deze wet af.

De wet verankert de preventieplicht van de overheid in de Wet publieke gezondheid, die de minister ervoor verantwoordelijk maakt. Het bestaan van de gratis hulplijn 113 wordt ook via de wet gegarandeerd. Ook gemeenten krijgen explicieter de plicht om eigen preventiebeleid te ontwikkelen. (ANP)