Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ook mentale gezondheid mbo-studenten iets beter

,

Het gaat iets beter met de mentale gezondheid van mbo-studenten, staat in een rapport over de (mentale) gezondheid en het middelengebruik van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs van het Trimbos-instituut en de MBO Raad.

Donderdag publiceerden onderzoekers ook al zo’n monitor over studenten in het hbo en wo. Volgens de onderzoekers is aandacht nodig voor mentale veerkracht, gezonde gewoonten en sociale steun.

Gender-diverse en vrouwelijke studenten

Ook al gaat het iets beter met de studenten dan een paar jaar geleden, velen blijven kampen met mentale klachten. Ruim een kwart voelt zich vaak vermoeid zonder een duidelijke reden, één op de vijf ervaart dat alles veel moeite kost en één op de tien voelt zich hopeloos. Ongeveer 12 procent voelt zich meestal of altijd somber of depressief en 20 procent heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Vooral genderdiverse en vrouwelijke mbo-studenten melden vaker last te hebben van mentale klachten en suïcidale gedachten, is te lezen in de monitor.

Te weinig slapen

Een grote groep studenten ervaart problemen met slaap en sociale steun en mbo-studenten bewegen te weinig, concluderen onderzoekers. Bijna 40 procent van de mbo-studenten heeft geen vast slaapritme en ruim een derde voelt zich overdag vaak slaperig. Een op de tien kent niemand bij wie ze terechtkunnen met problemen en een op de vijf vertrouwt niemand volledig.

Rokers

Het aantal rokers lijkt iets toe te nemen, terwijl het aantal mbo-studenten dat alcohol drinkt juist afneemt, stellen de onderzoekers. Ongeveer een derde van de mbo-studenten rookt, waarvan 16 procent dagelijks. Ruim een kwart gebruikt een e-sigaret of vape, vaak in combinatie. Mbo-studenten roken veel vaker dan studenten in het hbo en wo. Bijna zeven op de tien mbo-studenten drinken weleens alcohol. Alcoholgebruik komt volgens de onderzoekers net zo veel voor onder minderjarigen als bij meerderjarigen, “wat opmerkelijk is gezien de wetgeving”. Het drugsgebruik blijft stabiel. Een kwart heeft ooit drugs gebruikt, 11 procent recent.

Ruim 20.000 studenten van 41 mbo-instellingen in Nederland namen in 2024 en 2025 deel aan de onlinevragenlijst. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ggz

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:04 Ook mentale gezondheid mbo-studenten iets beter
20 nov 2025 Mentale gezondheid studenten iets beter, maar nog niet goed
18 nov 2025 Crisis zorgketen zet Emmen onder druk: meldingen 'onbegrepen gedrag' schieten omhoog
14 nov 2025 Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan samen psychiaters opleiden
12 nov 2025 Cliëntenstop GGz Breburg vanwege nieuwe privacyeisen gemeente Breda

Reader Interactions

Reacties