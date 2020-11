Ook XL-testlocatie bij vliegveld Rotterdam

De GGD Rotterdam-Rijnmond begint woensdag bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) met de bouw van een XL-coronatestlocatie. Op het terrein ten noorden van Rotterdam kunnen duizenden coronatesten per dag worden afgenomen. De testlocatie is naar verwachting eind november klaar voor gebruik.

De komende weken verrijzen twee tijdelijke gebouwen op een parkeerterrein van het vliegveld. In totaal is er 12.000 vierkante meter ruimte beschikbaar, inclusief aanrijroutes en parkeerplaatsen naast de testhallen zelf. De locatie is te bereiken met de auto, fiets of lopend. Op de XL-locatie zullen naast de reguliere PCR-testen ook sneltesten worden afgenomen.

Startpunt: 2500 tests per dag

“We richten eerst op 2500 testen per dag en kunnen dit makkelijk en snel uitbreiden”, aldus Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de veiligheidsregio. “Op deze manier wordt de testcapaciteit in de regio flink vergroot. We zijn erg blij dat RTHA deze locatie beschikbaar heeft gesteld.”

Wandelroutes

De twee testhallen krijgen geen drive-through, maar wel wandelroutes. “De gebouwen lijken op de teststraten die in Utrecht worden gebouwd”, aldus een woordvoerder van RTHA. Daar werd afgelopen vrijdag begonnen met de bouw van een nieuwe XL-testlocatie, waar mensen lopend door de teststraat gaan. De locatie in Utrecht moet half november klaar zijn voor gebruik. (ANP)