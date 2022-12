Ook zondag hadden ziekenhuizen het heel druk door de gladheid

Door de spekgladde stoepen en straten en door de voorlopig laatste kans om te schaatsen hadden ziekenhuizen het ook op zondag en in de nacht van zondag op maandag bijzonder druk. Uit voorzorg hadden veel afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) alvast extra mensen ingezet, en daardoor lukte het om iedereen te behandelen. Dat zeggen de ziekenhuizen in een rondgang van het ANP langs ongeveer vijftig van de ruim zeventig ziekenhuizen.

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zegt dat het “ongelofelijk druk” was op de spoedeisende hulp. “We krijgen daar de laatste tijd al veel zieke mensen door het coronavirus en de griep, en nu kwam de gladheid erbij en werd het nog drukker. We zagen veel meer fracturen dan normaal. In de hele regio moesten ambulances soms doorrijden naar andere ziekenhuizen. Dat kostte veel tijd, terwijl de patiënten bleven komen.”

Dat beeld wordt bevestigd door het Ikazia in Rotterdam, dat onder dezelfde zorgregio valt. “Sommige mensen zijn maandagmorgen naar de huisarts gegaan en worden nu doorgestuurd. Ook zijn er mensen die het thuis nog even wilden aankijken en nu toch naar het ziekenhuis moeten komen. Kortom, het is nog steeds druk en dat geldt voor alle SEH’s in de regio.”

Breuken

Het Amphia (Breda) en het Franciscus Gasthuis & Vlietland (Rotterdam) hadden het in de nacht van zondag op maandag ook heel druk. Het Franciscus verwacht dat het de komende dagen druk zal zijn op de operatiekamers “door de patiënten die geopereerd moeten worden aan een breuk. Het gaat hierbij met name om heupen, polsen en enkels.”

Dubbele drukte

Het St. Antonius (Nieuwegein en Utrecht) behandelde vrijdag, zaterdag en zondag “ongeveer dubbel zoveel patiënten als normaal gesproken het geval is”, het Alrijne in Leiden had het “ongeveer twee tot drie keer zo druk als in een normaal weekend”.

Ook het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) zegt “een heel druk weekend” achter de rug te hebben. Medisch Spectrum Twente (Enschede) behandelde veel mensen met kleinere botbreuken, “maar ook enkele ernstige ongevallen en letsels door de gladheid”.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen beleefde “een drukker weekend dan normaal”, met name zondagmiddag. “Zondag zagen we ongeveer 20 patiënten met letsels ontstaan door een val op het ijs of de gladheid.” Het Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) zegt dat de drukte zaterdag en zondag overdag meeviel, “maar zondagavond en -nacht was het ten gevolge van de gladheid wel druk”.

Niet overvol

Andere ziekenhuizen zeggen dat de drukte bij hen meeviel. Zo zeggen het Tjongerschans (Heerenveen) en het Tergooi (Hilversum) dat ze rekening hadden gehouden met meer gewonden. Het Isala Ziekenhuis (Zwolle en Meppel) spreekt maandag van een “normale nacht en ochtend”, met in totaal zeven mensen die naar de spoedeisende hulp moesten omdat ze gewond waren geraakt door de gladheid.

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen had naar eigen zeggen “een goed weekend”, weliswaar met “de gebruikelijke drukte, en daarbij natuurlijk wat extra schaatsongelukjes, maar geen overvolle wachtkamers”. Het Medisch Centrum Leeuwarden had ook “geen extreme drukte rondom ijsslachtoffers en/of ijzel”. (ANP)