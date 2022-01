Opgenomen hartpatiënt telt na positieve test ook als coronapatiënt

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan Covid-19 en vervolgens positief testen op het coronavirus, tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers ook mee als coronapatiënt. Een woordvoerster van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) laat dat desgevraagd weten.

Hartklachten

Alle ziekenhuispatiënten die positief hebben getest op het virus tellen dus mee in de covid-bezetting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een patiënt die met hartklachten is binnengebracht en na een coronatest positief blijkt. Zo’n patiënt moet namelijk net als alle andere coronapatiënten in isolatie, legt het LCPS uit. “Bij deze gevallen moet de organisatie van de zorg dus anders worden ingericht en is de zorgzwaarte groter, hierdoor kan reguliere zorg in verdrukking komen”, aldus de woordvoerster van het coördinatiecentrum.

Levi

Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi stelde onlangs dat het een vertekenend beeld geeft om ook patiënten die geen coronaklachten hebben in de coronaopnames mee te tellen. Hij vermoedt dat door de zeer besmettelijke omikronvariant van het virus steeds meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen die het virus bij zich dragen, maar niet om die reden zijn opgenomen.

Kleine aantallen

Volgens het LCPS gaat het om “kleine aantallen” patiënten die niet zijn opgenomen vanwege corona, maar het wel hebben. Exacte cijfers hierover zijn niet beschikbaar. Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen is van belang omdat daar voor een belangrijk deel het beleid van de overheid op is gebaseerd om het virus te bestrijden.

Druk op de zorg

Diverse grote ziekenhuizen bevestigen dat ze alleen de totale aantallen doorgeven van patiënten die zijn opgenomen en besmet zijn met het coronavirus. “Voor de druk op de zorg maakt het namelijk niet uit of iemand is opgenomen vanwege covid, of pas na de opname positief test”, zegt een woordvoerder van UMC Utrecht. “Iemand die corona heeft, moet altijd worden afgezonderd van patiënten die geen corona hebben”, legt de zegsman uit.

Andere ervaringen

UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen schatten vooralsnog, net als het LCPS, dat het om kleine aantallen gaat. UMC Groningen heeft echter andere ervaringen. Dit ziekenhuis schat in dat ongeveer een derde van de daar opgenomen patiënten die positief hebben getest op het coronavirus in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak was opgenomen. “Deze patiënten zijn asymptomatisch. We komen erachter dat ze zijn besmet, doordat we heel laagdrempelig testen”, vertelt een woordvoerster van het Groningse ziekenhuis.

Radboudumc

Het Radboudumc heeft onlangs het testbeleid aangescherpt. Sinds 6 januari neemt het ziekenhuis uit voorzorg bij alle patiënten die worden opgenomen een coronatest af. Cijfers over het nieuwe testbeleid heeft het ziekenhuis nog niet. (ANP)