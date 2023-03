Ophef Gelre ziekenhuizen door nieuwe besluiten

De bespreking vond plaats in het stadhuis van Zutphen. Volgens bestuursvoorzitter Pier Eringa is dit voorgenomen besluit ‘onoverkomelijk’ en wordt het ‘honderd procent zeker uitgevoerd.’ Aldus Omroep Gelderland.

Veel ophef, niet verbaast

Het verbaast Eringa niet dat er door de besluiten ophef is ontstaan: “Het is financieel niet meer haalbaar om alle zorg overal aan te bieden. We doen dit om het ziekenhuis toekomstbestendig te maken.” Eringa vervolgt: “Zo’n besluit zal overal onrust brengen. Je kunt dit nooit goed doen, dit gaat altijd gepaard met gedoe.”

Toch denken de inwoners hier anders over: “Ik vind het complete onzin dat financiën onze zorg bepalen en dat banken en zorgverzekeraars bepalen welke zorg in Zutphen aangeboden kan worden. Ik lig hier elke nacht wakker van.”

‘Zorgvuldige procedure’

Veel twijfels liggen bij de werkwijze van het bestuur. Dit is dus ook een van de aspecten waar raadsleden dieper op in willen gaan. Zo zegt Arne Bouma van de PvdA dat ieder ziekenhuis wettelijk verplicht is om vroegtijdig met de betrokken partijen zoals inwoners, gemeenten en omliggende ziekenhuizen in gesprek te gaan, en hun belangen mee te laten wegen.

Eringa denkt hier anders over: “Wij volgen een zorgvuldige procedure. We hebben echter te maken met interne en externe communicatie. Wij hebben ervoor gekozen om het besluit eerst aan onze eigen mensen toe te lichten, en het daarna naar buiten te brengen. Als we het andersom hadden gedaan, had ons personeel ons dat ook weer aangerekend.

Woensdag 5 april zitten zowel het gemeentebestuur van Zutphen als van Apeldoorn samen met het ziekenhuisbestuur om tafel om de plannen verder te bespreken.