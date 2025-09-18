Skipr

Opleiding tot casemanager dementie gestart op Caribische eilanden

,

Op de Caribische eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten is in april 2025 voor het eerst een opleiding tot casemanager dementie van start gegaan.

Elf zorgprofessionals volgen het maatwerktraject met als doel: de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten structureel verbeteren. In september reist de groep af naar Nederland voor een werkbezoek en kennisuitwisseling.

Urgentie

Wereldwijd neemt het aantal mensen met dementie toe, en ook in de Cariben is die stijging merkbaar. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan kennis, ondersteuning en passende zorg. Een casemanager dementie begeleidt zowel de persoon met dementie als diens naasten, vanaf het eerste vermoeden tot aan een eventuele opname in een verpleeghuis. De elf deelnemers – verpleegkundigen, verzorgenden en social workers – worden opgeleid in drie rollen:

  • Expert in dementie: begeleiden van mensen met dementie en hun naasten, coördineren van passende zorg en adviseren van andere professionals.
  • Netwerkcoördinator: lokale zorgnetwerken in kaart brengen en samenwerking versterken.
  • Pleitbezorger: organiseren van publieksactiviteiten en voorlichting om taboes te doorbreken en toe te werken naar een dementievriendelijke gemeenschap.

Volgens mede-initiatiefnemer Marieke Dooremalen versterken deze rollen elkaar. “We geven de casemanagers handvatten om op het hele eiland verbindingen te leggen – met inwoners, verenigingen, huisartsen, welzijnswerkers en met elkaar. Samenwerken is op de eilanden niet altijd vanzelfsprekend. Dit traject heeft daardoor een sneeuwbaleffect: ook andere professionals en organisaties in de keten profiteren ervan.”

Uitwisseling

Van 30 september tot en met 3 oktober 2025 brengt de groep een werkbezoek aan Nederland. De initiatiefnemers verwachten dat het traject niet alleen de dementiezorg in Caribisch Nederland duurzaam versterkt, maar ook de Nederlandse praktijk verrijkt. Door de uitwisseling van kennis en ervaringen ontstaat een breder perspectief op dementiezorg in diverse culturele contexten.

