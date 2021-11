Opnamestoppen VieCuri en SJG Weert opgeheven

Bij VieCuri heeft de opnamestop iets meer dan een dag geduurd. Door de afbouw van de reguliere zorg en het ontslag van enkele patiënten ontstond er weer ‘een beetje lucht’. Maar VieCuri benadrukt dat er nog steeds sprake is van zeer beperkte opnamecapaciteit. Op het moment van schrijven zijn er in totaal dertig coronapatiënten opgenomen in VieCuri. Hiervan zijn 4 patiënten op de IC opgenomen en 26 patiënten op de verpleegafdeling.

Overplaatsingen

Bij SJG Weert kon de opnamestop worden opgeheven na afspraken met ziekenhuizen in de regio over het overnemen van patiënten. Daarnaast heeft Land van Horne een speciale overplaatsingsunit geopend om zuurstofbehoeftige patiënten over te nemen. “Door deze hulp van onze zorgpartners in de regio is een presentatie- en opnamestop niet meer nodig en kunnen we weer patiënten met coronagerelateerde krachten ontvangen.”