Opnieuw recordaantal mensen in Nederland besmet met coronavirus

Opnieuw heeft een recordaantal mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondag- en maandagochtend 42.472 gevallen. Dat zijn er weer aanzienlijk meer dan een dag eerder.

Zondag werden meer dan 36.000 besmettingen gemeld. Een recordaantal. Toen was ook al sprake van het hoogste aantal in een etmaal sinds de uitbraak van het virus in Nederland. Sinds de omikronvariant zijn intrede deed, lopen de besmettingscijfers snel op.

Toename

Het kabinet houdt rekening met een verdere toename door de versoepeling van diverse maatregelen. Tegenover de hogere besmettelijkheid van omikron staat dat deze variant mensen doorgaans minder ziek maakt. De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe zijn verschenen een stuk kleiner dan met de deltavariant die hiervoor dominant was.

Amsterdam

Amsterdam telt wederom het hoogste aantal positieve testen: 3.321. Daarna volgt Rotterdam met 1.900 nieuwe gevallen, Utrecht met 1.501 besmettingen en Den Haag met 1413 positief geteste burgers.

Cijfers

Met de nieuwe cijfers is het gemiddelde gestegen tot 34.371 besmettingen per dag. Een week geleden lag het gemiddelde nog op 27.268 positieve testresultaten per etmaal.

Meldingen

Het RIVM kreeg 3 meldingen over sterfgevallen die aan corona zijn gerelateerd. Dat waren er zondag 7. (ANP)