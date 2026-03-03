Skipr

Oppositie verbaasd dat D66 kabinet vraagt naar zorgbezuinigingen

,

Meerdere oppositiepartijen hebben verbaasd en boos gereageerd op vragen van D66-Kamerlid Marijke Synhaeve over de uitwerking van bezuinigingen in de zorg op de meest kwetsbare mensen. D66 is onderdeel van de coalitie en besloot samen met VVD en CDA om flink te bezuinigen op onder meer de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) vroeg Synhaeve zichtbaar geïrriteerd of de uitwerking van die bezuinigingen niet was besproken tijdens de coalitieonderhandelingen. “Natuurlijk wel, maar de invulling van die maatregelen kan op veel manieren worden gedaan”, reageerde Synhaeve. Als voorbeeld gaf ze dat de eigen bijdrage aan de wijkverpleging op meerdere manieren mogelijk is.

Luisteren

Ook Ines Kostić van Partij voor de Dieren en Sarah Dobbe van de SP leken verbaasd dat Synhaeve die vragen stelde. “Het zou D66 sieren als ze naar de kwetsbare mensen zouden luisteren en die besluiten niet nemen voordat ze enig idee hebben wat het betekent voor de mensen”, aldus Dobbe.

Kwaliteit van zorg

Synhaeve en haar partijgenoot Marc Vervuurt kregen meerdere malen de vraag wat de bezuinigingen gaan doen met de kwaliteit van de zorg en wat de gevolgen zijn voor mensen die veel zorg nodig hebben. De D66’ers gaven daar geen concrete antwoorden op. “Het is nodig om ook in de toekomst te zorgen dat deze mensen zorg krijgen”, zeiden Synhaeve en Vervuurt een aantal keer.

Prikkel

Vervuurt noemde het verhogen van het eigen risico naar 520 euro in 2030 “een prikkel die doet nadenken over hoe gebruik kan worden gemaakt van de zorg”. Onder meer Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA en Dobbe vroegen Vervuurt hoe mensen die zorg nodig hebben, geholpen worden door die verhoging. Vervuurt kon dat niet uitleggen. (ANP)

