Oproep zieke PSV-woordvoerder levert ruim 5000 stamceldonoren op

Slegers, die door bloedkanker ongeneeslijk ziek is, heeft zelf stamceltransplantatie gehad, die ook slaagde. Maar vorige week liet hij weten toch niet beter te kunnen worden. Niettemin riep hij op tot donatie van stamcellen. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, twitterde hij.

Aanwas uniek

Matchis wordt volgens eigen zeggen ook overspoeld met vragen over stamceldonatie en berichten van mensen die deze organisatie en de werving van donoren willen ondersteunen. “Meerdere sportclubs willen gehoor geven aan de oproep van Slegers door ook zelf te gaan werven.”

“De oproep wordt ook in de sportwereld breed opgepakt. Dat maakt de huidige aanwas ook uniek. Het zijn voor het grootste deel mannen die zich inschrijven. Dat hebben we bij Matchis nooit eerder zo massaal gezien”, vertelt Bert Elbertse van Matchis.

Collecteren

Deze vrijdagavond is er toevallig ook een actie in Tilburg, bij de wedstrijd van Willem II tegen FC Dordrecht. Die was eerder al in het teken gezet van stamceldonatie, ter nagedachtenis aan Serge Rossmeisl, de recent aan leukemie overleden directeur Federatie van betaald voetbalorganisaties (FBO). Matchis zal vooraf ook collecteren.

De oproep van Slegers heeft er inmiddels ook toe geleid dat alle lichtborden in het PSV-stadion in Eindhoven zaterdag tijdens PSV- FC Groningen door de gebruikelijke sponsoren worden uitgeleend voor informatie over bloed- en stamceldonatie. Maandagavond is er ook nog een vier uur durende live-uitzending op sportzender ESPN.

Slegers liet afgelopen week op tv weten erg gelukkig te zijn met de resultaten van zijn oproep. (ANP)