Opvang verwarde of risicovolle mensen wordt beter gespreid

Om tijdige en passende opvang en zorg voor kwetsbare mensen met een hoog veiligheidsrisico te regelen, komt er een betere spreiding over de bestaande opvang. Daartoe wordt een soort dashboard opgezet, dat aangeeft waar plaats is in de beveiligde opvang zodra dat nodig is voor een betrokkene. Daarnaast komt er een coördinatiepunt waar eventuele knelpunten in de opvang worden gemeld en opgelost.