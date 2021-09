Organisaties in de eerste lijn willen minder plichten voor jaarverslag

Eerstelijnsorganisaties zijn verontwaardigd over de afwijzende houding van demissionair staatssecretaris Blokhuis van VWS over een andere jaarverantwoording.

Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere kleine eerstelijnszorgverleners hebben eerder dit jaar via de Eerstelijnscoalitie alternatieven aangedragen, maar Blokhuis schuift die terzijde, zo blijkt uit een brief van hem aan de Tweede Kamer over de regeling Jaarverantwoording Wmg.

De Eerstelijnscoalitie, een samenwerkingsverband van InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft de staatssecretaris in gesprekken en per brief alternatieven aangeboden voor de in haar ogen tijdverslindende en overbodige vragenlijsten. De beroepsorganisaties vragen bestaande informatie van andere instanties te gebruiken.

Chaos

Blokhuis geeft in zijn brief aan de regeling Jaarverantwoording Wmg 21 september te willen vaststellen. “Dat zou betekenen dat zorgaanbieders een minimale 3 maanden hebben om de nieuwe regels tot zich te nemen en zich erop voor te bereiden”, aldus de Eerstelijnscoalitie: “Zo roep je een administratieve chaos over je af terwijl je zorgaanbieders op zijn minst een zorgvuldige voorbereiding mag gunnen.”

De vragenlijsten voor de jaarlijkse financiële verantwoording zijn het gevolg van wetgeving voor bestrijding van fraude en moeten het toezicht in de zorg versterken. In de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn meer verplichtingen opgenomen, zoals een meldplicht, vergunningsplicht en eisen aan de bestuursstructuur.

Wel is de Eerstelijnscoalitie blij dat VWS de verplichting voor een accountantsverklaring heeft laten vallen: die is vanaf volgend jaar alleen verplicht voor zorginstellingen met een omzet van meer dan 12 miljoen euro.