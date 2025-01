Organisaties: pak problemen jongeren ook buiten de jeugdzorg aan

“Doordat problemen op andere plekken in de samenleving ontstaan, komen jongeren nu in de jeugdzorg terecht. Terwijl de kern van hun problemen vaak niet met jeugdzorg kan worden opgelost”, reageren De Nationale Jeugdraad (NJR), Ieder(in) en MIND op het advies van de commissie. “Actie buiten de jeugdzorg is nodig om problemen te voorkomen en de juiste oplossing te bieden.”

Wachtlijsten

De jeugdzorg heeft al jaren te maken met een stijgende instroom, terwijl de sector tegelijkertijd te maken heeft met bezuinigingen, waarvan het einde nog niet in zicht is. Daardoor komen kinderen en jongeren die hulp nodig hebben vaak op wachtlijsten terecht.

Bestaanszekerheid

Deskundigen waarschuwen in hun rapport dat verdere bezuinigingen “als een zwaard van Damocles” boven de sector hangen. Veel organisaties maken zich zorgen over de gevolgen en willen dat de bezuinigingen worden geschrapt. “We staan voor de gezamenlijke opgave om de instroom in de jeugdzorg te beperken. Dat moeten we doen door te investeren in de veerkracht en bestaanszekerheid van kinderen en gezinnen. Dat doe je niet door de jeugdzorg af te knijpen”, reageert Boris van der Ham namens de brancheorganisaties die zich met jeugdzorg bezighouden.

Jeugdzorgmedewerkers

Vakbond FNV Jeugdzorg ziet in het rapport van de commissie een bevestiging dat de hervormingsplannen tekortschieten. “De geplande bezuiniging van 1 miljard euro vanaf 2026 is onrealistisch en schadelijk”, voegt de bond eraan toe. FNV Jeugdzorg pleit voor “minder marktwerking, meer zeggenschap voor professionals en structurele investeringen in preventie en ondersteuning”. Volgens de bond zijn jeugdzorgmedewerkers het gros van hun tijd kwijt aan “administratie en randzaken”. De werknemersorganisatie pleit voor een compleet nieuwe hervormingsagenda. “En dan zou het fijn zijn als deze keer de jeugdzorgmedewerkers zelf ook mogen meepraten.” (ANP)