Orpea Nederland krijgt nieuwe bestuurder 

Volgens het persbericht van Orpea biedt de bestuurswissel “zowel continuïteit als nieuw elan in de organisatie”. Van Mansum heeft bij een zorgorganisatie en zorgverzekeraar gewerkt, laatstelijk als voorzitter van raad van bestuur bij Surplus.

Schuld

De Franse zorggroep Orpea, die ook in Nederland actief is, verkeert in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft een schuld van 9,5 miljard euro. Nederland wordt door Orpea gezien als een kernland waar ze trots op is en Orpea zegt zich dan ook niet terug te trekken uit Nederland.