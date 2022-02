ORTEC en Elanza koppelen hun systemen voor optimale inzet zorgpersoneel

ORTEC biedt een personeelsplanningssysteem, terwijl het platform van Elanza is gericht op flexibele inrichting van beschikbare zorgcapaciteit. Door die te bundelen hopen beide partijen een grote stap op het gebied van zorgontwikkeling te zetten. “Koppeling van twee systemen zorgt voor optimale inzet van zorgpersoneel en versterking van integraal capaciteitsmanagement”, staat te lezen in een gezamenlijk persbericht. Om dat te bereiken willen de twee bedrijven onder meer beter gebruik maken van data.

Innovatieve technologie

Elanza is een jong Amsterdams bedrijf dat met inzet van innovatieve technologie zorgorganisaties helpt grip te krijgen op de kwaliteit en kosten van externe inhuur (PNIL). Zij hebben een systeem ontwikkeld om alle beschikbare zorgcapaciteit bij verschillende flexibele schillen via één applicatie efficiënt te beheren. Het idee is dat ze daarmee sneller openstaande diensten kunnen invullen. ORTEC Health profileert zich als specialist in integraal capaciteitsmanagement en ontwikkelaar van onder andere geavanceerde roostersoftware.

Toekomstbestendig

“We zien bij zorgorganisaties een sterke behoefte om flexibel om te kunnen gaan met de zorgcapaciteit”, zegt Elanza-ceo Anouk Haazelager. “De krappe arbeidsmarkt en het veranderende zorglandschap benadrukken de noodzaak voor meer flexibiliteit. Dit vraagt van zorgorganisaties een andere kijk op de invulling van zorgcapaciteit. De huidige inzet beperkt zich vaak nog tot de volgende schillen: vast personeel, een interne flexpool, en de inzet van veel externen in de vorm van uitzendbureaus of bemiddelende partijen van de zorgorganisaties. Door de samenwerking met ORTEC optimaliseren we de gehele zorgcapaciteit. Met ons platform bieden we zorgorganisaties alle mogelijkheden om de huidige capaciteit flexibeler vorm te geven en realiseren zo een complete inrichting van alle flexibele schillen. Hiermee maken we zorgorganisaties écht toekomstbestendig.”

Johan Augustijn, manager Business ORTEC Health vult aan: “Er is een enorm personeelstekort in de zorg en in de praktijk blijkt, dat het personeel dat er is, niet altijd efficiënt wordt ingezet. In het administratieproces gaan ook geregeld zaken mis met extra kosten als gevolg. Hiervoor kunnen we een oplossing gaan bieden door samen te werken en de twee losse systemen te koppelen en processen verder te digitaliseren en optimaliseren.”