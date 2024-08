Orthopeden in Alrijne opereren met nieuwe ROSA robotarm

“Bij de traditionele knieprothese-operatie wordt de versleten knie er altijd op dezelfde manier tussenuit gezaagd. One size fits all. Maar niet iedere knie is hetzelfde. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een beetje een X-been of een O-been”, vertelt orthopeed Joris Jansen.

Nieuwe operatietechniek

Operatierobot ROSA brengt de originele stand van de versleten knie nauwkeurig in beeld. De robotarm geeft de orthopeed vervolgens aanwijzingen om de nieuwe knie precies op de juiste plek te plaatsen. “Dat maakt dat de nieuwe knie veel natuurlijker en stabieler aanvoelt en daar hebben patiënten profijt van, zeker bij het fietsen, tuinieren en traplopen.”