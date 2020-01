Oud-bestuurder GGNet gaat GGZ Friesland leiden

Timo de Grefte treedt per 1 april 2020 toe tot de raad van bestuur van GGZ Friesland. Hij is de opvolger van bestuursvoorzitter Adriaan Jansen, die dit voorjaar met pensioen gaat.

Hoewel hij de laatste jaren actief was als HR-bestuurder bij transportconglomeraat Pon Holdings, is De Grefte (1962) geen onbekende in de geestelijke gezondheidszorg. Zo was hij vanaf 2006 ruim negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van GGNet, een ggz-organisatie in Gelderland. Ook is hij sinds 2015 voorzitter van de raad van toezicht van RIBW Kennemerland/Amstelland.

Hart

“Mijn hart ligt bij de ggz”, licht De Grefte zijn terugkeer in de ggz toe. “Het is een mooie sector om in te werken. De bevlogenheid van medewerkers die vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen, de rol die de ggz dagelijks speelt in de samenleving om de kwetsbare mens een zo volwaardig mogelijke rol te geven en te laten spelen. Dat zijn zaken waar mijn hart sneller van gaat kloppen en daar zet ik mij graag voor in.”

De Grefte zal op 1 april 2020 zijn werk als bestuurder van GGZ Friesland naast Ton Dhondt starten.