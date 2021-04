Oud-bestuurder LUMC Willy Spaan krijgt lintje

Oud-bestuursvoorzitter van het LUMC, prof. Willy Spaan, heeft dinsdag in de Hooglandse Kerk in Leiden een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Henri Lenferink. Spaan mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of internationale betekenis. De uitreiking vond nu plaats, omdat afgelopen najaar het afscheidsfeest van de scheidend bestuursvoorzitter door een nieuwe coronapiek geen doorgang kon vinden.

Verdiensten

Spaan promoveerde in 1984 cum laude met een proefschrift over coronavirussen. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar Virologie in het LUMC. Daarna werd hij in 1997 hoofd van de afdeling Medische Microbiologie, een functie die hij vanaf 1998 combineerde met het voorzitterschap van het Centrum voor Infectieziekten.

In 2007 was Spaan voorzitter van Divisie 4 in het LUMC en een jaar later werd hij (tot 2015) bestuursvoorzitter van het Jeroen Boschziekenhuis. In 2019 en begin 2020 was hij tevens voorzitter van de NFU. In 2014 werd Spaan door Zorgvisie benoemd tot Zorgmanager van het Jaar.

Onderscheidingen

Twee voormalige LUMC’ers ontvingen ook een koninklijke onderscheiding. Simon van Dullemen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – hij was tot juni 2020 dertig jaar werkzaam als Stralingsdeskundige en wetenschappelijk docent bij het LUMC.

Emeritus prof. Konstantin Lekkas mag zich eveneens Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. In 1977 werd hij hoogleraar Kaakchirurgie aan de Universiteit van Leiden en het huidige LUMC. Zijn staat van dienst omvat onder andere het uitvoeren van operaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van schisis (hazenlip) in afgelegen gebieden in Indonesië.