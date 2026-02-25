Oud-inspecteur wordt nieuwe bestuurder Dijklander Ziekenhuis

Hilde de Snoo wordt per 7 april dit jaar lid van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis.

De Snoo vormt samen met bestuursvoorzitter Jurgen Sernee en bestuurslid a.i Rik Riemens vanaf april het bestuursteam. Zij neemt onder meer de portefeuille kwaliteit op zich.

Inspectie

Hilde de Snoo is opgeleid als psycholoog en werkte in verschillende zorgfuncties. De afgelopen zeven jaar is zij werkzaam bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als inspecteur en later manager medisch specialistische zorg.

De Snoo licht toe: “Wat mij aanspreekt in het Dijklander Ziekenhuis is de combinatie van nuchterheid, oprechte interesse en het lef om continu te verbeteren. Deze mentaliteit past bij mij. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om samen met professionals de zorg in de regio Zaanstreek-Waterland en West-Friesland elke dag beter te maken voor de patiënt.’’

Raad van bestuur

Het Dijklander Ziekenhuis start binnenkort de werving van het derde lid raad van bestuur (portefeuille bedrijfsvoering, waaronder financiën en ICT). Naar verwachting is rond de zomer het vaste bestuursteam compleet. In de tussenliggende periode blijft Rik Riemens deze functie ad interim vervullen.