Oud-medewerkers spreken over ‘verziekte werksfeer’ bij ggz-aanbieder Emergis

De omroep sprak met meerdere oud-medewerkers van de afdeling Kind en Jeugd. Ze vertellen hun verhaal anoniem, omdat ze verder willen in de jeugdzorg, laat de omroep weten.

Verkeerd beeld

De oud-behandelaren en verpleegkundigen zijn boos op het bestuur en management van Emergis. Die zouden een verkeerd beeld schetsen van de problemen waar de organisatie mee kampt. In mei werd een tijdelijke aanmeldstop afgekondigd voor de afdeling Kind en Jeugd. Volgens het bestuur kwam dit door een hoog verzuim door corona en door een landelijk tekort aan psychologen en psychiaters.

Verziekte sfeer

Volgens de oud-medewerkers was de aanmeldstop echter niet te wijten aan externe factoren. “Wij, en met ons vele anderen, zijn opgestapt vanwege de totaal verziekte werksfeer op de afdeling. Ze hebben er intern zelf een zooitje van gemaakt. De huidige situatie heeft Emergis voor een groot deel aan zichzelf te danken”, tekent Omroep Zeeland op.

Reorganisaties

Die verziekte werksfeer zou voor een belangrijk deel zijn gekomen door onrust na reorganisaties, vele wisselingen in leidinggevenden en personeel op de werkvloer en het ontbreken van een duidelijke visie.

Plan van aanpak

Emergis zegt in een reactie het vertrek van medewerkers als gevolg van een reorganisatie te betreuren, net als wisselingen van leidinggevenden en medewerkers. “Inmiddels zijn wij samen met onze mensen hard op weg om verbeteringen door te voeren.”

Volgens de organisatie is er in de afgelopen periode een “duidelijk plan van aanpak” opgesteld. “Daarnaast is het gelukt om een aantal nieuwe psychiaters aan te trekken.”