Oud-minister Schippers keert terug in politiek als senaatslijsttrekker VVD

Voormalig minister Edith Schippers keert terug naar de landelijke politiek. In een video op sociale media bevestigt de VVD dat de partijprominent is voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Schippers staat momenteel aan het roer van speciaalchemiebedrijf DSM.

Veel liberalen zien in Schippers de ideale kandidaat om partijleider Mark Rutte op te volgen. In het filmpje zegt Schippers alvast dit niet te ambiëren, maar de deur hiervoor ook niet dicht te doen. “Ik sluit nooit iets uit, maar zoals gezegd: het is absoluut niet mijn ambitie”, zegt de voormalig minister van Volksgezondheid.

“Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen”, motiveert Schippers haar keuze om de senaatslijst aan te voeren van de VVD. Schippers is een vertrouweling van Rutte.

De Eerste Kamerverkiezingen worden in mei volgend jaar gehouden. De senatoren worden door de Provinciale Staten gekozen. De Provinciale Statenverkiezingen zijn in maart. (ANP)