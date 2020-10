Oud-senator zit raad van toezicht Visio voor

Flierman is momenteel onder meer voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en voorzitter van de raad van toezicht van SantiZ. Eerder was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en gemeentesecretaris van Arnhem. Van 2009 tot 2019 was hij lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

Verschil maken

Stoové kijkt terug op een periode waarin Visio als organisatie sterker is geworden. “Visio is gegroeid in zorg, onderwijs en revalidatie en advies”, aldus Stoové. “Vooral de ontwikkeling van de expertisefunctie, samen met de collega-instellingen in de visuele sector, heeft daaraan bijgedragen. Door de grote toewijding en het vakmanschap van de medewerkers kan Visio het verschil maken voor mensen met een visuele beperking.”