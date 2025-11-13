Oud-studente UMCG krijgt celstraf en tbs voor bedreiging 

Een voormalige studente tandheelkunde heeft twaalf maanden gevangenisstraf en tbs gekregen voor het bedreigen en beledigen van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar ze heeft gestudeerd. Ze stalkte de werknemers ook en kwam in het ziekenhuis nadat ze een locatieverbod had gekregen.

De 30-jarige vrouw begon in 2015 aan haar studie. Vanaf 2018 stuurde ze mails met ongepaste inhoud naar medewerkers van het UMCG. Daarom moest ze in september 2022 stoppen met haar studie.

Constante stroom

Uit woede over dat besluit stuurde ze veel dreigende en beledigende mails, chatberichten en posts op sociale media. De berichten kwamen volgens de rechtbank in Groningen “in een constante stroom”. Ook hing ze in het ziekenhuis pamfletten op met volgens de rechters “de meest grove aantijgingen”.

Ze ging zelfs door met het sturen van de berichten toen ze vastzat na haar arrestatie. Volgens de rechters heeft ze daarmee “de grens van het toelaatbare ver overschreden”.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens de rechtbank heeft de vrouw waarschijnlijk een paranoïde persoonlijkheidsstoornis “waarbij wantrouwen of achterdocht centraal staat”. De rechters vrezen dat zij zichzelf als het slachtoffer van een complot ziet en dat de kans groot is dat ze weer in de fout gaat. Daarom krijgt ze tbs. Die behandeling mag maximaal vier jaar duren.

Het UMCG noemt het ernstig dat het veiligheidsgevoel van studenten en medewerkers is aangetast. “We zijn opgelucht dat de rechter deze veiligheid zwaar heeft laten wegen in de strafmaat. Tegelijk hopen we dat M. adequate hulp krijgt.” Het UMCG had eerder aangekondigd “per direct zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen” te nemen als M. zou worden vrijgesproken. (ANP)