Oud-wethouder Rotterdam volgt Johan Groen op bij PZC Dordrecht

Interessant voor u

Nieuws

Rechtbank: politiek gaat over vraag of anticonceptie gratis moet zijn

De vraag of de overheid anticonceptie moet vergoeden is niet aan de rechter, maar aan de politiek. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Een aantal organisaties had mede namens ruim 7.000 burgers geëist dat de Staat anticonceptie voortaan moet vergoeden. Ze weten nog niet of ze in hoger beroep gaan.