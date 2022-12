Oud-wethouder van Leeuwarden nieuwe toezichthouder Zorgpartners Friesland

Thea Koster is met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland. Ze is daarmee ook commissaris in de raad van commissarissen van Medisch Centrum Leeuwarden, Tjongerschans, Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land.

Koster vervangt Alex Bonnema van wie de termijn is verstreken. Binnen de raad van toezicht zal Koster deel uitmaken van de auditcommissie.

Sinds 2016 is Koster voorzitter van het college van bestuur van het Deltion College in Zwolle. Dit is een ROC waar 18.000 studenten worden opgeleid, waarvan een paar duizend per jaar voor de zorgsector. Daarvoor was ze zes jaar wethouder in Leeuwarden met onder meer jeugdzorg in portefeuille.

Vanuit die rol was ze voorzitter van de Friese stuurgroep transitie jeugdzorg en provinciale inkoop en was ze verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe stelsel in 24 gemeenten. Verder had ze onderwijs, infrastructuur en bedrijfsvoering onder haar beheer. Daarvoor werkte ze onder meer bij de provincie Fryslân en het Europees Parlement.