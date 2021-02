Oud-ziekenhuisbestuurder Treffers leidt rvt Humanitas

Ron Treffers is per 5 februari benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Humanitas in Rotterdam. Hij volgt hiermee Erry Stoové op, die zijn maximale tweede termijn als voorzitter heeft vol gemaakt.

Treffers was tot voor kort op verschillende plekken actief als interim-bestuurder. Ook is hij lid van de raad van toezicht van Treant Zorggroep. Eerder was Treffers bestuurder van onder meer de Alrijne Zorggroep en het Haga ziekenhuis. Treffers is van huis uit anesthesioloog.