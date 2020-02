Oud-ziekenhuisbestuurders houden toezicht bij Dijklander

Piet Batenburg en Renée Barge zijn per 1 maart benoemd tot lid van de raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis. Batenburg neemt in het najaar neemt hij de voorzittersrol over van Roy Lantain.

Batenburg was de laatste twaalf jaar bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Eerder was hij werkzaam als medisch specialist. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van het Oogziekenhuis in Rotterdam en van raad van toezicht van de Nierstichting Nederland. Bij het Dijklander treedt Batenburg in eerste instantie aan als vicevoorzitter van de raad van toezicht. In het najaar neemt hij de voorzittersrol over van Roy Lantain.

Barge werkte meer dan vijftien jaar als medisch specialist en is de laatste jaren lid geweest van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Als toezichthouder is zij onder meer lid van de raad van toezicht van Hadoks, een organisatie voor huisartsenzorg in Haaglanden, en van Ipse de Bruggen, een organisatie voor gehandicaptenzorg. Bij Dijklander zal ze zich richten op het aandachtsgebied kwaliteit.

Naast Lantain treden in de loop van het jaar ook Lex Baaij en Harmen Ettema af als lid van de raad van commissarissen. Voor alle drie geldt dat zij het einde van hun zittingstermijn bereikt hebben. In het voorjaar wordt gestart met de werving van een vijfde en laatste lid voor de raad van commissarissen. Naast Batenburg, Barge en het nog te werven lid maken ook Robert Klautz en Yvonne van der Brugge deel uit van de raad van commissarissen.