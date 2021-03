Oud-zorgbestuurder wordt ‘klankbord’ bij zorgdatavernieuwer

Peter Hoppener is benoemd als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur van IT- en zorgdata innovator Tenzinger. Vanwege zijn grote praktische kennis van de gezondheidszorg toevoegen heeft Tenzinger hem een rol als klankbord toebedacht.

Hoppener heeft bijna veertig jaar bestuurservaring in de zorg. Zo was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep, Vivent en Sint Maartenskliniek. Ook was hij directievoorzitter van de divisie Zorg van VGZ, bestuurslid bij Treant Zorggroep en director bij Medicinfo. De laatste jaren is Hoppener als interimmer actief.

Bestuurservaring

“We hebben in Peter Hoppener een bestuurder gevonden met jaren bestuurservaring in veel van de sectoren waarop wij ons richten”, Boris Hololtcheff, CEO Tenzinger. “Hij brengt een enorme schat aan kennis met zich mee, zowel op het gebied van zorg als in financiën en zorgverzekeraars.”

Ecosysteem

Volgens Hoppener heeft IT binnen zorgorganisaties de afgelopen een strategische rol verworven. De holistische benadering van Tenzinger sluit hier volgens hem goed bij aan. “Ik heb sinds de jaren 90 alle ontwikkelingen op het gebied van IT in de zorg meegemaakt: van zelf gebouwde oplossingen tot de opkomst van professionele software ontwikkelaars en nu alle standaardpakketten. De volgende stap is één ecosysteem, waarin data uit al die losse pakketten uit het ICT-landschap van de zorginstelling in één overkoepelend zorgdata-ecosysteem met elkaar in verbinding wordt gebracht. Dit draagt ook bij aan de betrouwbaarheid van de data, wat weer cruciaal is voor het declareren van zorg.”

Samen gaan

Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening is Tenzinger actief in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz. Het bedrijf telt ruim 300 medewerkers en heeft vestigingen in Utrecht, Sliedrecht en Hengelo. Tenzinger is voortgekomen uit het samen gaan van Medicore, De Heer Software, Serviant en het Unit4 Cura. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste ECD-leverancier in de care.