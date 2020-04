Ouderen verhuizen uit corona-angst niet naar verpleeghuis

Honderden

ActiZ-bestuurder Conny Helder zei vrijdag in het tv-programma Meldpunt dat het om honderden ouderen gaat. Precieze cijfers ontbreken, maar ze zegt uit het hele land signalen te krijgen. “Wij merken dat kinderen hun ouders nu niet brengen, terwijl vader of moeder vaak wel op de wachtlijst stond.”

Helder merkt dat bij kinderen en partners vooral meespeelt dat ze niet in een situatie terecht willen komen dat ze na opname in een verpleeghuis niet meer op bezoek mogen komen. Omgekeerd melden zich ook familieleden die vanwege corona ouderen juist uit een verpleeghuis willen halen, stelt de vereniging van verpleeghuisartsen Verenso in het programma. (ANP)