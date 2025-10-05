Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vastgoed
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ouderen verkiezen verbouwen boven verkassen naar levensloopbestendige woning

,

Het verbouwen van de woning is een stuk populairder dan verhuizen naar een (levensloopbestendig) appartement. Dat blijkt uit onderzoek van Beurs Eigen Huis, in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis, schrijft het AD.

Meer dan de helft van de woningbezitters verkiest verbouwen boven verhuizen. Hoe ouder de woningbezitter, hoe hoger het percentage. Vooral een groot aantal zestigplussers (61,1 procent) is stellig. Meer dan driekwart van de mensen met bouw-, verduurzamings- en verbouwingsplannen blijkt bovendien al rekening te houden met levensloopbestendigheid.

Vertrouwde omgeving

Veel mensen hebben helemaal geen zin om hun vertrouwde huis of omgeving achter zich te laten, zo bevestigt dit onderzoek. Het is vorige maand uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien onder een representatieve steekproef van meer dan 2.100 huiseigenaren van 18 jaar of ouder binnen hun panel PanelWizard. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgVastgoed

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

5 okt 2025 Ouderen verkiezen verbouwen boven verkassen naar levensloopbestendige woning
3 okt 2025 Capital Value: Ouderenhuisvesting ontbreekt in politieke programma’s
19 sep 2025 Moderne verzorgingshuizen zijn niet nodig, zegt sector
17 sep 2025 ‘Mijn man is hier veel meer dement dan thuis’Opinie
17 sep 2025 Terugkeer verzorgingshuis wordt voor veel ouderen onbetaalbaar

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties