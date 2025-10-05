Ouderen verkiezen verbouwen boven verkassen naar levensloopbestendige woning

Het verbouwen van de woning is een stuk populairder dan verhuizen naar een (levensloopbestendig) appartement. Dat blijkt uit onderzoek van Beurs Eigen Huis, in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis, schrijft het AD.

Meer dan de helft van de woningbezitters verkiest verbouwen boven verhuizen. Hoe ouder de woningbezitter, hoe hoger het percentage. Vooral een groot aantal zestigplussers (61,1 procent) is stellig. Meer dan driekwart van de mensen met bouw-, verduurzamings- en verbouwingsplannen blijkt bovendien al rekening te houden met levensloopbestendigheid.

Vertrouwde omgeving

Veel mensen hebben helemaal geen zin om hun vertrouwde huis of omgeving achter zich te laten, zo bevestigt dit onderzoek. Het is vorige maand uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien onder een representatieve steekproef van meer dan 2.100 huiseigenaren van 18 jaar of ouder binnen hun panel PanelWizard. (ANP)