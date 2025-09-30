Skipr

Ouderenzorg groot Amsterdam start ‘beweging’ over toekomst van de zorg 

,

Zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam, Amstelland en Meerlanden hebben een toolkit ontwikkeld waarmee de organisaties het gesprek over de toekomst van de zorg op gang kunnen brengen.

Volgens de zorg- en welzijnsorganisaties blijkt uit eigen kwalitatief onderzoek onder verschillende focusgroepen dat mensen de druk op zorg zien toenemen, eenzaamheid in alle generaties herkennen, en hulp vragen óf bieden lastig vinden. De bereidheid om iets te doen, is er ook. Mensen willen helpen, aldus de organisaties, maar weten niet hoe. 

Uitgangspunt

De beweging Van Waarde Voor Elkaar heeft als uitgangspunt: iedereen heeft iets te geven én iets te ontvangen, ongeacht leeftijd, beperking of gezondheid.

Bestuurder Inge Borghuis van Amstelring: “In de afgelopen decennia zijn veel niet-medische hulpvragen ondergebracht in het zorgdomein. Maar om professionele zorg toegankelijk te houden, kunnen we daar niet mee doorgaan. Van Waarde Voor Elkaar laat op een positieve en stimulerende manier zien dat het anders kan. De beweging nodigt mensen uit om elkaar een handje te helpen, en laat zien wat dat ook voor henzelf kan betekenen.”

