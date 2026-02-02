Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ouderenzorg Kennemerland zet flexpool op voor zorgmedewerkers

,

Drie grote ouderenzorgorganisaties in de regio Kennemerland Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob starten met een gezamenlijke flexpool voor zorgmedewerkers. De ouderenzorgorganisaties willen personeelstekorten verminderen.

Medewerkers die via de gezamenlijke flexpool, genaamd Flexcoop, gaan werken komen in dienst bij een van de deelnemende zorgorganisaties en kunnen via het platform bij een van de deelnemende organisaties aan de slag. Via een speciale app krijgen medewerkers inzicht in beschikbare diensten van de deelnemende organisaties. Volgens de ouderenzorgorganisaties scheelt dat de medewerkeres administratieve lasten, die ze wel hebben als zzp’er. 

Regionaal werkgeverschap

De ouderenzorgorganisaties geven met de flexpool invulling aan het regionaal werkgeverschap. Dit gebeurt volgens Flexcoop zonder extra belastingheffing of hoge bemiddelingskosten voor commerciële detacheringsbureaus.  

Scholing

Flexcoop wordt ook gebruikt voor scholing en kennisdeling. Volgens de initiatiefnemers kunnen medewerkers die flexibel willen werken zich zo gratis ontwikkelen via opleidingen en nieuwe innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van technologie in de zorg.

Behoefte aan flexibiliteit

“We spelen hiermee in op de behoefte van zorgmedewerkers aan meer regie, afwisseling en flexibiliteit, zonder dat zij daarvoor naar het zzp-schap hoeven uit te wijken, bovendien worden zzp’ers door steeds meer zorgorganisaties in Nederland ook niet meer ingezet”, aldus de initiatiefnemers. “Daarnaast kunnen wij als werkgevers aantrekkelijker zijn en de kwaliteit van zorg in de regio beter borgen.”

De initiatiefnemers nodigen ook andere zorgorganisaties in de regio uit om zich aan te sluiten bij Flexcoop.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

2 feb 2026 Ouderenzorg Kennemerland zet flexpool op voor zorgmedewerkers
22 jan 2026 Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken
15 jan 2026 Utrechtse ouderenzorg werft gezamenlijk medewerkers zonder zorgdiploma
13 jan 2026 Virtuele collega voor zorgmedewerkers wint Zorg-award
8 jan 2026 Zoveel uur bespaart Aafje met de afschaf van de verplichte dubbele medicatiecontrole

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties