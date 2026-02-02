Ouderenzorg Kennemerland zet flexpool op voor zorgmedewerkers

Drie grote ouderenzorgorganisaties in de regio Kennemerland Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob starten met een gezamenlijke flexpool voor zorgmedewerkers. De ouderenzorgorganisaties willen personeelstekorten verminderen.

Medewerkers die via de gezamenlijke flexpool, genaamd Flexcoop, gaan werken komen in dienst bij een van de deelnemende zorgorganisaties en kunnen via het platform bij een van de deelnemende organisaties aan de slag. Via een speciale app krijgen medewerkers inzicht in beschikbare diensten van de deelnemende organisaties. Volgens de ouderenzorgorganisaties scheelt dat de medewerkeres administratieve lasten, die ze wel hebben als zzp’er.

Regionaal werkgeverschap

De ouderenzorgorganisaties geven met de flexpool invulling aan het regionaal werkgeverschap. Dit gebeurt volgens Flexcoop zonder extra belastingheffing of hoge bemiddelingskosten voor commerciële detacheringsbureaus.

Scholing

Flexcoop wordt ook gebruikt voor scholing en kennisdeling. Volgens de initiatiefnemers kunnen medewerkers die flexibel willen werken zich zo gratis ontwikkelen via opleidingen en nieuwe innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van technologie in de zorg.

Behoefte aan flexibiliteit

“We spelen hiermee in op de behoefte van zorgmedewerkers aan meer regie, afwisseling en flexibiliteit, zonder dat zij daarvoor naar het zzp-schap hoeven uit te wijken, bovendien worden zzp’ers door steeds meer zorgorganisaties in Nederland ook niet meer ingezet”, aldus de initiatiefnemers. “Daarnaast kunnen wij als werkgevers aantrekkelijker zijn en de kwaliteit van zorg in de regio beter borgen.”

De initiatiefnemers nodigen ook andere zorgorganisaties in de regio uit om zich aan te sluiten bij Flexcoop.