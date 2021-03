Overheid steekt 16 miljoen in medtech en AI

De Ministeries van EZK en OCW hebben 8 miljoen euro uitgetrokken om technische medische toepassingen versneld op de markt te krijgen. Het geld wordt ingezet via een consortium dat bestaat uit drie medisch academische centra, de vier technische universiteiten en investeerder Innovation Industries. Een consortium dat AI wil toepassen voor zorg en veiligheid ontvangt eenzelfde bedrag.

De kapitaalinjectie komt vanuit de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling, bedoeld ter ondersteuning van spin-offs, incubators en universiteiten. Het is bedoeld om de internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen. Het moet medtech-spin-offs helpen de vaak lastige gang naar de markt te maken. Om dat te bereiken werken de technische universiteiten (verenigd onder de vlag 4tu) samen met Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC.

Sterkere proposities

“Door bundeling van krachten tussen UMC’s en TU’s komen we tot sterke proposities”, zegt Thijs Spigt, directeur Kennis Transfer Office (KTO) van Erasmus MC. ‘De kennis en ervaring binnen het consortium zorgt voor snellere validatie en een betere businesspropositie. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de klinische vraag, technische haalbaarheid en business ontwikkeling.”

Voedingsbodem

“Met deze investering leggen we een uitstekend fundament voor de medtech spin-offs in Nederland”, zegt vertelt Roy Kolkman, manager van het KTO van de Universiteit Twente. “Door de voedingsbodem met de juiste kennis en expertise te verrijken, is de kans op uitval kleiner en wordt de time-to-market verkort.”

Artificial Intelligence

Ook een consortium dat zich richt op het toepassen van AI voor zorg en veiligheid ontvangt 8 miljoen. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.