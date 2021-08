Overleg met patiënt over behandeling vaak moeilijk voor verpleegkundige

Samen met een cliënt op zoek gaan naar de juist behandeling of zorg is vaak moeilijk voor verpleegkundigen en verzorgenden. In een peiling van beroepsvereniging V&VN zegt 60 procent dat “samen beslissen” moeizaam gaat.

Zo ontstaan er problemen wanneer bijvoorbeeld familie en naasten niet aanwezig zijn of niet op een lijn zitten onderling of met de cliënt. Ook is het moeilijk overleggen wanneer er onvoldoende kennis is over de ziekte en het zorgaanbod hiervoor.

Geen tijd

Soms is er ook simpelweg geen tijd om samen met de cliënt of patiënt te beslissen over de zorg of werpt de manier waarop de zorg is georganiseerd problemen op. Wet- regelgeving kan bijvoorbeeld bepalen welke keuze moet worden gemaakt of er ontbreken multidisciplinaire overleggen.

Inbreng patiënt weegt zwaar

Vrijwel alle ondervraagden zien ‘samen beslissen’ als onderdeel van het werk. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat de inbreng van een patiënt of cliënt voor hen net zo zwaar weegt als die van de zorgprofessional, maar door een hoge werkdruk is er soms te weinig tijd om te praten over de verschillende mogelijkheden.

De peiling is ingevuld door ruim 1.400 zorgprofessionals.