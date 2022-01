Overzicht CNV en V&VN van interventies voor behoud personeel

Merkbaar Beter heeft als doel om de uitstroom uit de zorg te verminderen. CNV Zorg & Welzijn en V&VN voeren het project uit en vullen elkaar aan met kennis over wat er leeft onder zorgprofessionals. Beide verenigingen bestaan uit medewerkers in zorg en welzijn.

Vinden van oplossingen

“Het is nu meer dan ooit nodig om écht een verschil te maken, door zorgmedewerkers actief te betrekken bij het vinden van oplossingen om de uitstroom te stoppen,” zegt projectleider Jacomijn Kruisbrink van CNV Zorg & Welzijn.

Kruisbrink: “Elke organisatie is natuurlijk anders. Daarom bieden we maatwerk. Per zorginstelling gaan we in gesprek met zorgmedewerkers, bestuur en management. Deze gesprekken en dialoogsessies zijn gratis.” Ze kunnen zich aanmelden via www.merkbaarbeter.nl.