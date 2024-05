OVV nog bezig met verkennend onderzoek naar ingestorte garage

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat mogelijk opnieuw langs bij de deels ingestorte parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, meldt een woordvoerster. Maandag waren drie onderzoekers al ter plaatse voor verkennende observaties, maar hoelang het nog duurt voor de raad een besluit neemt over een formeel onderzoek is onduidelijk.

De drie hebben volgens de woordvoerster “veel gezien en veel mensen gesproken”. De informatie die is opgedaan en mogelijk nog verder zal worden verzameld moet “leiden tot de beslissing of we een formeel onderzoek gaan doen”, legt ze uit. Een onderzoek door de OVV is namelijk “niet iets wat je in een middag besluit”. Er moeten lessen uit getrokken kunnen worden die breder zijn dan alleen wat er in de parkeergarage in Nieuwegein is gebeurd.

Andere parkeergarages

Waar een eventueel onderzoek zich op zal richten, valt volgens de woordvoerster ook nog niet te zeggen. Zo kan de OVV kijken naar de techniek en hoe bijvoorbeeld controles daarop in zijn werk gaan. Of de raad legt de focus op “het organisatorische front”, met bijvoorbeeld vragen over de rol van veiligheid in de aanbesteding van de bouw van het complex. Mogelijk worden ook andere parkeergarages erbij betrokken. “We sluiten op dit moment niets uit.”

Veiligheidslessen

De OVV gaat niet over de vraag “wie het heeft gedaan”, benadrukt de woordvoerster. “Het gaat om de veiligheidslessen.”

De hellingen van de parkeergarage bij het ziekenhuis stortten zondagavond in. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Het architectenbureau dat de garage ontwierp, doet zelf ook onderzoek. (ANP)