OVV start verkennend onderzoek naar ingestorte garage St. Antonius Ziekenhuis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start maandag een verkennend onderzoek naar de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Dat laat een woordvoerster maandag weten.

Zondagavond begaven de hellingen van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis het, door nog onbekende oorzaak. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. Het ziekenhuis laat weten dat er geen instortingsgevaar is voor de totale garage. De fietsenstalling die ook in de garage huist, is veilig te betreden.

Eerder annuleerde het ziekenhuis de geplande behandelingen en bezoeken voor maandag omdat patiënten, bezoekers en medewerkers de komende tijd niet kunnen parkeren in de garage. Behandelingen die echt niet kunnen wachten gaan wel door, patiënten worden hierover geïnformeerd. Het ziekenhuis is momenteel op zoek naar alternatieve parkeeropties.