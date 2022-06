Pandemie versterkte onderhandelingspositie ziekenhuizen

Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken hebben in het afgelopen jaar een sterkere onderhandelingspositie gekregen ten opzichte van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars vinden dat vooral universitair medische centra en grotere klinieken meer macht hebben gekregen ten opzichte van de zorginkopers, schrijft de NZa in een overzicht van de medisch-specialistische zorg (msz).

De NZa zegt niet na te kunnen gaan of er sprake is van onwenselijke marktposities en in hoeverre deze ontwikkelingen positief of negatief bijdragen aan passende zorg. De toezichthouder gaat dit wel als extra aandachtspunt meenemen in een volgende monitor. Zelfstandige klinieken zelf zijn juist ontevreden over een afwachtende houding van zorgverzekeraars bij uitgestelde zorg.

Moeizame onderhandelingen

In een peiling bevestigt 15 procent van de ziekenhuizen en 27 procent van de zelfstandige klinieken dat de onderhandelingspositie is versterkt door de coronapandemie. Aan de andere kant geeft 5 procent van de ziekenhuizen en 6 procent van de klinieken aan dat de positie was afgenomen door corona.

Zorgverzekeraars spreken van moeizame onderhandelingen. Zij vertellen aan de toezichthouder weinig ruimte te hebben gehad om tot afspraken te kunnen komen afgelopen jaar. Ziekenhuizen hielden vast aan de prijsindex en dreigden om geen contract te sluiten. Zorgverzekeraars wijzen ook op ziekenhuizen die naar buiten traden over de onderhandelingen.

Financiële afspraken

Zo meldde Haaglanden Medisch (HMC) begin december dat VGZ en Menzis “draconische bezuinigingen” eisten. De verzekeraars zouden het budget van HMC met 15 miljoen euro willen verlagen, maar uiteindelijke kwamen de partijen alsnog tot een akkoord. Nadat brancheorganisaties alsnog met een coronasteunregeling kwamen, konden de onderhandelingen vlot worden getrokken. Maar zelfs eind januari bleek dat tientallen ziekenhuizen en klinieken nog niet uit waren onderhandeld met de zorgverzekeraars.

De onderhandelingen gingen afgelopen jaar sowieso over de financiële afspraken door de onzekerheid die de pandemie had gebracht. Uit de peiling blijkt dat 56 procent van de ziekenhuizen en 76 procent van de klinieken een omzetplafond heeft afgesproken met de verzekeraar. Verder heeft 16 procent van de ziekenhuizen afspraken over een aanneemsom met de verzekeraar en heeft 15 procent van de klinieken volumevrije afspraken over. Aanvullend heeft 59 procent van de ziekenhuizen een plafond met (begrensde) staffelafspraken. Verder heeft 54 procent afspraken over doorleverplicht.

Knelpunten

Belangrijkste knelpunten in het contracteerproces vanuit zorgverzekeraars zijn onder meer de onduidelijkheid over de volumes voor 2022 en de “starre” houding van sommige grote (universitaire) ziekenhuizen en grote zelfstandige klinieken. Ziekenhuizen vinden onder meer dat zorgverzekeraars allemaal een ander proces qua beleid en het bepalen van prijslijsten aanhouden. Ook vonden ziekenhuizen dat de onderhandelingen waren verschraald ten opzichte van voorgaande jaren.