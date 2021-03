Pantein completeert raad van bestuur

Peter van der Pols treedt treedt per 1 maart toe tot de raad van bestuur van Pantein. Hij volgt in de ze rol Ton Hazekamp op die in mei 2020 afscheid nam van Pantein. Van der Pols vormt samen met bestuursvoorzitter Pauline Terwijn de raad van bestuur.

Ingenieur Van der Pols heeft uitgebreide ervaring in de zakelijke en technische dienstverlening. Hij werkte voor onder meer Rockwool, Accenture, Canon en Falck.

Slimme bedrijfsvoering

Volgens Terwijn vorm de expertise van Peter van der Pols een mooie aanvulling op de kennis die Pantein in huis heeft. “Zijn expertise op het gebied van zorginnovatie, bedrijfsvoering en technologie maakt dat we de komende jaren extra stappen zullen zetten in het verder verbinden van de zorg en de dienstverlening. Pantein heeft met ziekenhuiszorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg een van de meest brede portfolio’s in Nederland. De komende jaren zal de nadruk nog sterker op zorg thuis komen te liggen. Met goede samenwerking tussen onze professionals en de eerstelijn en andere spelers in de wijk maken we bij Pantein het verschil voor de inwoners. Inzet van nieuwe technologieën en een scherpe kijk op slimme bedrijfsvoering zijn daarbij onmisbaar.”

Pantein is werkzaam in twintig gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant en Noord Limburg. Door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg, services aan huis biedt de organisatie een brede en complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg.