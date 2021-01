Paramedici willen completere digitale patiëntgegevens

Paramedische zorgverleners hebben niet altijd beschikking over cruciale patiëntgegevens. Dat concludeert kennisorganisatie Nictiz in een rapportage over gegevensuitwisseling van en naar paramedici in de eerstelijnszorg.

De rapportage van Nictiz dient als nulmeting en is uitgevoerd op verzoek van de partijen in de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Paramedici, ict-leveranciers en beroepsverenigingen gaven input. Nictiz concludeert dat de gegevensuitwisseling in de paramedische zorg meer gestructureerd en uniform zou moeten verlopen.

Paramedici beschikken nu vaak niet over relevante medische informatie die nodig is voor een behandeling. Ze moeten vaak extra actie ondernemen om de gegevens op te vragen. Ook moeten ze vaak handmatig gegevens toevoegen aan het epd. Dat vergroot de administratieve last en verhoogt de kans op fouten, waarschuwen de opstellers van het rapport.

Een onderliggende oorzaak van de gebrekkige digitale gegevensuitwisseling is volgens Nictiz dat het individuele praktijken ontbreekt aan inkoopmacht, financiering en expertise om verandering in de situatie te brengen. Daarnaast zijn ict-leveranciers vaak niet op de hoogte van de functionele wensen die de zorgprofessionals hebben.