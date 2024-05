Parkeerbedrijf controleert andere ziekenhuisgarages na instorting in Nieuwegein

Parkeerbedrijf APCOA PARKING volgt het onderzoek naar de oorzaak van het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein “op de voet”, zegt Carlo Barten, directeur van het bedrijf in Nederland. Het bedrijf, met ongeveer 120 parkeerlocaties door heel het land, is maandag gaan kijken bij de eigen parkeergarages die vergelijkbaar gebouwd zijn als die van Q-Park in Nieuwegein, om te bepalen of daar “gekke dingen te zien” waren.

“We zijn net als iedereen in Nederland natuurlijk enorm geschrokken”, zegt Barten. Twee parkeergarages van APCOA PARKING hebben eenzelfde soort constructie als die bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar stortten zondag de hellingen van het zes verdiepingen tellende gebouw in.

Geen zorgen

Vooralsnog maakt Barten zich geen zorgen. Hij vertrouwt op de manier waarop in Nederland omgegaan wordt met bouwconstructies, zoals “alle controles op bouwplannen” die moeten plaatsvinden voor een gebouw er komt. APCOA PARKING biedt parkeerplekken aan in publiek toegankelijke garages, waaronder bij het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Oorzaak

Een grootschaliger check van parkeergarages in Nederland komt volgens Barten pas aan de orde als duidelijk is wat de oorzaak van het voorval in Nieuwegein is. “We moeten weten: was het een vreselijk incident, of moeten we iets aanpassen? Zolang je de reden niet kent, kun je niet beoordelen hoe het bij andere garages zit.”

Extra controles

Interparking, met 127 locaties door heel Nederland, laat weten dat parkeergarages regelmatig worden gecontroleerd. Het is bij een woordvoerster van Interparking Nederland niet bekend dat er locaties extra zijn gecontroleerd naar aanleiding van de instorting in Nieuwegein. “We willen geen paniek zaaien op dit moment. Overal voldoen we aan de wetgeving.”

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet momenteel een verkennend onderzoek naar de deels ingestorte garage in Nieuwegein. Of er ook een formeel onderzoek komt, moet de raad nog bepalen. Ook het architectenbureau dat de garage ontwierp is een onderzoek gestart. (ANP)