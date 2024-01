Partijen roepen op tot landelijk onderzoek naar donorzaadbanken

Volgens Schalij zijn op verschillende plekken inmiddels zo veel incidenten met spermabanken geweest dat het misschien toch verstandig is om een keer een landelijk onderzoek te doen. Dat zei de bestuurder op NPO Radio 1 in een reactie op het bericht dat het LUMC het archief van een oude zaadbankdonor niet op orde heeft.

Expertisecentrum FIOM

Expertisecentrum op het gebied van verwantschapsvragen FIOM is het hartgrondig eens met de oproep tot een landelijk onderzoek naar het reilen en zeilen van donorzaadbanken. Beleidsspecialiste Janneke Maas van FIOM zegt dat haar organisatie niet de illusie heeft dat de gebeurtenissen in Leiden het laatste geval vormen waarin de organisatie niet op orde is.

“Voor de mensen die het persoonlijk aangaat, is het telkens weer een grote schok.” Hoe het onderzoek moet gebeuren, kan ze nog niet zeggen. “Er moeten echter zoveel mogelijk relevante partijen aan meewerken. FIOM is daartoe zelf ook zeker bereid.”

Stichting Donorkind

Ook stichting Donorkind, die de belangen van donorkinderen behartigt, staat achter de oproep van het LUMC tot een landelijk onderzoek naar spermabanken.

Sinds 2004 worden gegevens van donoren landelijk geregistreerd en maakt een wet het mogelijk dat een donorkind kan achterhalen van wie hij of zij afstamt. “Maar ook na 2004 zijn niet alle dossiers en archieven op orde. Wat we nu weten is het topje van de ijsberg”, zegt voorzitter Ties van der Meer op NPO Radio 1.

Van der Meer benadrukt dat het heel belangrijk is voor kinderen om te weten van wie ze afstammen. “Zowel medisch is dat belangrijk, bijvoorbeeld als je wil weten of een bepaalde aandoening in de familie voorkomt, als psychologisch en sociaal.”

Ministerie van VWS

Demissionair minister van VWS Conny Helder noemt de conclusies “zeer betreurenswaardig voor alle betrokkenen”. Helder zegt de vraag naar een landelijk onderzoek te begrijpen, maar wijst er op dat dossiers vaak vernietigd of incompleet zijn. Misstanden bij zaaddonorbanken komen vaak niet aan het licht door dossieronderzoek, blijkt volgens de minister. “Wel kan dit door DNA-onderzoek via internationale DNA-databanken, zegt Helder in een reactie op de misstanden bij het LUMC.

Wel doet ze een oproep aan alle donoren van voor 2004 om zich gratis in te laten schrijven in de FIOM KID-DNA databank. Ook is het volgens Helder belangrijk dat ouders van donorkinderen hen op de hoogte brengen van het feit dat ze een donorkind zijn. “Deze kinderen kunnen zich ook gratis laten inschrijven bij deze databank.” (ANP)