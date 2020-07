‘Pas de coronamaatregelen aan voor gehandicapten’

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen lastig zijn voor mensen met een handicap. Voor sommige mensen is het bijvoorbeeld moeilijk om iemand te verstaan wanneer die achter een plexiglas wand staat. Blinden en slechtzienden lopen in vaste routes door winkels, maar daar zijn hekken, linten, stickers en waarschuwingsborden aangebracht. En wie slecht kan zien, kan ook moeilijk zien wat 1,5 meter afstand is.