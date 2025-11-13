Pas vanaf 2030 MRI-screening bij dicht borstweefsel

Pas vanaf 2030 krijgen vrouwen met zeer dicht borstweefsel niet alleen een röntgenfoto voor de screening van borstkanker, maar ook een MRI-scan.

In het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) was al afgesproken dat hier geld voor komt, maar volgens demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) duurt het “nog enkele jaren voordat noodzakelijke stappen en goede voorbereiding afgerond zijn”.

Lastige keuzes

“Met mijn hart zou ik deze stap gisteren ingevoerd willen hebben”, aldus Tielen. “Maar met mijn hoofd heb ik lastige keuzes moeten afwegen.” Eerder liet Tielen al weten een aantal “lastige keuzes” te voorzien over de precieze invulling, bijvoorbeeld over de organisatie of hoe vaak vrouwen een scan aangeboden krijgen.

Het was de snelste optie om de extra screening binnen de reguliere zorg te doen en te financieren vanuit de zorgverzekering. Maar dan zouden vrouwen na hun röntgenfoto direct worden doorverwezen voor een MRI, waarmee zij andere patiënten die de scan misschien meer nodig hebben zouden verdringen, schrijft Tielen.

Financiering

Daarom wil Tielen de extra scan financieren vanuit het bevolkingsonderzoek, in plaats van vanuit de zorgverzekering. Dan is er meer “regie op capaciteitsbeheersing” en worden minder patiënten verdrongen. Volgens de staatssecretaris is het besluit genomen in overleg met patiënten, artsen en onderzoekers.

Het RIVM gaat “zo snel mogelijk” werken aan de implementatie van het uitgebreidere bevolkingsonderzoek. Tielen schrijft “nadrukkelijk betrokken” te blijven, “om te zorgen dat alle versnellingsmogelijkheden worden benut”.

Reactie Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland is teleurgesteld dat het nog vijf jaar gaat duren voordat de invoering begint. “De onderbouwing ligt er al jaren”, reageert directeur Cristina Guerrero Paez.

De vereniging snapt dat patiënten uit risicogroepen niet verdrongen mogen worden voor een MRI, maar benadrukt dat vrouwen met zeer dicht borstweefsel zelf ook tot zo’n risicogroep behoren. “Dat juist zij onder het mom van risicobescherming opnieuw langer moeten wachten, is moeilijk uit te leggen. Zeker omdat er ruimte is”, stelt de patiëntenorganisatie. Die vindt dat de MRI-capaciteit slimmer kan worden benut en merkt op dat sommige scans die nu worden uitgevoerd “medisch minder urgent zijn”. (ANP)