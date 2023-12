Passende verlofregeling voor ouders met ernstig ziek kind

Als je kind kanker of een andere levensbedreigende ziekte heeft, is vaak langdurig intensieve zorg en behandeling nodig. Van ouders wordt verwacht dat ze daarnaast ook (volledig) aan het werk zijn.

Radia Abba-van Koolwijk, arbeidsrechtjurist, Mijke Houwerzijl, hoogleraar arbeidsrecht en Maaike Wetting, arbeidsrechtadvocaat, schetsen in het artikel waar werkende ouders met een kind in een oncologisch behandeltraject tegenaan lopen. Ongeveer zeshonderd kinderen per jaar krijgen de diagnose kanker. Bij de helft van deze gezinnen melden ouders zich ziek bij hun werkgever. Ouders krijgen meer dan eens van hun werkgever en/of de bedrijfsarts te horen dat zij niet ziek zijn, maar hun kind. Zo worden ze gedwongen om verlof/vakantie op te nemen of verliezen hun baan.

Zorgverlof schiet tekort

Werkende ouders hebben wettelijk recht op zorgverlof van acht weken per jaar, waarvan de laatste zes weken onbetaald. Bij langere behandeltrajecten heb je hier als ouder niet genoeg aan. Dit komt ook doordat de zorg voor eventuele andere kinderen extra aandacht vraagt. Vereniging Kinderkanker Nederland heeft samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties in 2019 getracht om tot een betere verlofregeling te komen. Daarnaast is er voor dit thema begin 2023 veel media-aandacht geweest aan de hand van een handtekeningenactie voor een petitie aan de Tweede Kamer. Ondanks deze acties is er nog geen oplossing in zicht.

Passend zorgverlof

De conclusie in het artikel is dat er een deugdelijke zorgverlofregeling nodig is. Een regeling zorgt ervoor dat werknemers zich niet gedwongen in allerlei bochten hoeven wringen of er vakantiedagen ingezet hoeven worden. De regering beweert dat er niet gegarandeerd kan worden dat ouders het complete ziekteproces volledig bij hun kind kunnen zijn. Maar net als met het ouderschapsverlof, hebben ouders tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie. In onze buurlanden en Scandinavië bestaan ruimhartigere verlofregelingen en andere vormen van financiële tegemoetkomingen.

De Vereniging Kinderkanker Nederland start binnenkort samen met andere belanghebbende partijen een campagne om voor nieuwe wetgeving te pleiten, zodat ouders in staat worden gesteld de zorg te verlenen aan hun ernstig zieke kind.