Passende zorg door zorgplanningsgesprek in ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland zet samen met regionale partners een stap in de zorg voor mensen met uitgezaaide kanker en een levensverwachting van minder dan een jaar. Deze patiënten krijgen nu standaard een proactief zorgplanningsgesprek aangeboden.

Het proactieve zorgplanningsgesprek is een van de initiatieven binnen het programma Fit For the Future. De aanpak blijkt waardevol voor zowel patiënten als zorgverleners, en wordt nu breder uitgerold in de regio. In dit programma werkt Ziekenhuis Amstelland samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere zorgpartners met als doel het leveren van passende zorg.

Behandelwensen en -grenzen

Tijdens het Proactieve zorgplanningsgesprek nemen zorgverleners de tijd om de behandelwensen en -grenzen te bespreken. “Zo sluit de zorg echt aan bij het leven en de voorkeuren van de patiënt”, vertelt verpleegkundig specialist oncologie, Saskia Raven.

Onderzoek laat zien dat 20 tot 30 procent van de mensen na zo’n gesprek afziet van verdere behandeling. Dit leidt, zo bleek ook uit de pilot, tot minder spoedopnames, minder onnodige zorg en meer kwaliteit van leven en sterven.

Samenwerking met huisarts

De gemaakte afspraken worden niet alleen vastgelegd, maar ook gedeeld met huisarts en patiënt. Zij kunnen deze informatie vervolgens doorgeven aan andere zorgpartners. Zoals thuiszorgorganisaties of een hospice. Zo weet iedereen waar de patiënt voor kiest.

“Patiënten voelen zich vaak verloren tussen huisarts en ziekenhuis”, zegt Elske Gieteling, internist ouderengeneeskunde en medisch eigenaar van deze nieuwe werkwijze. “Met deze werkwijze ontstaat er betere samenwerking tussen de huisarts en het ziekenhuis. En vooral: meer rust voor de patiënt en hun naasten.”

Uitbreiden

Deze aanpak is nu standaard binnen de palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker en een levensverwachting van minder dan een jaar. In de toekomst volgen ook andere patiëntgroepen, zoals hematologiepatiënten.

Fit For the Future

Deze ontwikkeling is onderdeel van Fit For the Future; het programma waarin Ziekenhuis Amstelland werkt aan toekomstbestendige zorg in samenwerking met Amsterdam UMC, Amstelland Zorg, de huisartsencoöperatie Amstelland, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano, de Huisartsenpost Amstelland en met steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (in samenwerking met Zilveren Kruis).