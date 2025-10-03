Passende zorg voor ouderen met Treant Thuis van start

Het nieuwe organisatieonderdeel Treant Thuis wil passende zorg en ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen en maakt goede zorg thuis voor mensen mogelijk.

Mensen kunnen bij Treant Thuis terecht voor wijkverpleging en als er meer zorg en ondersteuning nodig is voor Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis, dagbesteding, personenalarmering en ondersteuning bij dementie.

Zorg thuis

“Met Treant Thuis bundelen we onze kennis en ervaring om nog beter en sneller in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar zorg thuis”, zegt manager ouderenzorg a.i. Joost van Ellinkhuizen. “We investeren in de doorontwikkeling van de zorg thuis om deze zorg toekomstbestendig te maken”.

Treant Thuis biedt zorg aan thuiswonende ouderen en cliënten in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen. De zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen en cliënten blijft zoals ze dit gewend zijn.