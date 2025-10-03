Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Passende zorg voor ouderen met Treant Thuis van start

,

Het nieuwe organisatieonderdeel Treant Thuis wil passende zorg en ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen en maakt goede zorg thuis voor mensen mogelijk.

Mensen kunnen bij Treant Thuis terecht voor wijkverpleging en als er meer zorg en ondersteuning nodig is voor Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis, dagbesteding, personenalarmering en ondersteuning bij dementie.

Zorg thuis

“Met Treant Thuis bundelen we onze kennis en ervaring om nog beter en sneller in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar zorg thuis”, zegt manager ouderenzorg a.i. Joost van Ellinkhuizen. “We investeren in de doorontwikkeling van de zorg thuis om deze zorg toekomstbestendig te maken”.

Treant Thuis biedt zorg aan thuiswonende ouderen en cliënten in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen. De zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen en cliënten blijft zoals ze dit gewend zijn.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPassende zorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:54 Passende zorg voor ouderen met Treant Thuis van start
2 okt 2025 Limburgse thuiszorg start gezamenlijk coördinatiepunt
1 okt 2025 Anna Ziekenhuis opent nieuwe unit voor ouderen met botbreuken
25 sep 2025 Nederlandse definitie van reablement vastgesteld
9 sep 2025 Nieuwe top 5 gepubliceerd Beter Doen Beter Laten-lijst

Reader Interactions

Reacties